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Suudi Arabistan’da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

Suudi Arabistan’da Mekke-i Mükerreme ve başkent Riyad olmak üzere çeşitli şehirlerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu sel felaketi meydana geldi. Suudi Arabistan’da nadir yaşanan felaket sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdi, yüzlerce koyun ve deve de telef oldu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 20:25
Suudi Arabistan’da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

Suudi Arabistan’da Mekke-i Mükerreme ve başkent Riyad olmak üzere çeşitli şehirlerinde hafta başından beri etkili olan şiddetli yağış sonucu sel felaketi meydan geldi.

Suudi Arabistan sivil savunma ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre yaşanan felaket sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ekibinin Suudi Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, 4 kişinin Mekke-i Mükerreme’de 3 kişinin Baha kentinde, 2 kişinin doğu bölgelerinde birer kişinin de Riyad, Asir, Tebük, Cizan ve Hail kentlerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ayrıca yüzlerce koyun ve deve de selden telef oldu.

Sel sonucu mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığı aktarılırken vatandaşlara tehlikeli olabilecek yerlerden uzak durulması için çağrıda bulunulduğu aktarıldı.

 



Çöl ikliminin hâkim olduğu Suudi Arabistan’da yaşanan felaket şaşkınlığa yol açarken Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Mescidi Nebevi’de yağan dolu kameralarca anbean görüntülendi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 20:25
  1. suudi arabistan
  2. DÜNYA Haberleri
  3. Mekke
  4. Riyad

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş33 dk önce
    bu daha bir şey değil taş yağacak bu sapık kırallığın başına. kaşıkçının ahı boğacak onları pis mahluk yahudi soylu araplar
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