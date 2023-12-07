Suudi Arabistan'da savaş uçağı, uçuşta yere çakıldı! Petrol devinden şok eden kötü haber geldi! 2 kişiden oluşan mürettebat...
Suudi Arabistan'a ait, F15SA tipi bir savaş uçağının düştüğü ve mürettebatının öldüğü bildirildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, ülkenin batısındaki Zahran kentinde bulunan Kral Abdülaziz Hava Üssünde rutin eğitim görevi yürüten F15SA tipi savaş uçağının düştüğünü belirtti.
Uçağın 2 kişiden oluşan mürettebatının hayatını kaybettiğini aktaran Maliki, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
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