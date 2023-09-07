Suudi Arabistan'da Para Ligi: Bu harcamalarla ülke kurulur!

Futbol kamuoyuna damga vuran Suudi Arabistan Pro Ligi, bu yaz transfer sezonuna kulüp harcamalarıyla damga vurdu! Pro Lig'de bu sezon toplamda 939 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Pro Ligi'nde; Cristiano Ronaldo, Neymar, Mane, Fabinho, Benzema, Firmino ve Mitrovic gibi tecrübeli isimler barındırılırken gelenden çok giderler dikkat çekti.

Ligde bu sezon en çok bonservis ödeyen başlıca kulüpler:

Al-Hilal: 353.10 milyon Euro

Al-Ahli: 194.01 milyon Euro

Al-Nassr: 165.10 milyon Euro

Al-Ittihad: 110.68 milyon Euro

En yüksek bonservis bedeli ise 90 milyon Euro'ya Al-Hilal'in, PSG'den transferi Neymar'a ödendi. Arabistan kulüplerinin transferde vites düşürmemesi bekleniyor.

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