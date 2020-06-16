  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suudi Arabistan'da özel sektöre yaklaşık 1 milyar dolarlık Kovid-19 desteği

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:51:19 -
Suudi Arabistan'da özel sektöre yaklaşık 1 milyar dolarlık Kovid-19 desteği

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özel sektör faaliyetleri üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak ve bu kapsamda endüstriyel projeleri desteklemek için yaklaşık 1 milyar dolarlık girişimler başlattı.

Suudi Arabistan Endüstriyel Kalkınma Fonundan yapılan yazılı açıklamada, 3,7 milyar riyal (987 milyon dolar) değerindeki girişimlerden yararlanan sanayi kuruluşlarının sayısının 536'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, girişimlerin; ödemelerin ertelenmesini, küçük, orta ve büyük işletme kredisi taksitlerinin yeniden yapılandırılmasını ve bu işletmelerin üç aya varan işletme giderlerini finanse etmek için kredi limitlerini de kapsadığı aktarıldı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, Kovid-19 sürecinde petrol fiyatlarının düşmesi sonucu gelirlerinde gerileme yaşıyor.

Riyad, bunun üzerine Temmuz 2020'den itibaren katma değer vergisi oranının yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarılmasına karar vermişti.

Suudi Arabistan yönetimi, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı