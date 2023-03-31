Suudi Arabistan'da Messi'ye öyle bir tokat indi ki... 'Aman dikkat' diyerek uyardı...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin adı birçok takım ile anılıyor. Başta Barcelona olmak üzere Suudi Arabistan ekipleriyle flört halinde olan Messi için Al-Tai Başkanı Turki Al-Dabaan'dan ilginç bir çıkış geldi.

Ronaldo'nun ardından Suudi Arabistan'a transfer olabileceği konuşulan Messi için Al-Tai Başkanı Turki Al-Dabaan'dan ilginç ifadeler geldi. Sözleşmesinin son senesinde bulunan Messi, PSG ile henüz yeni kontrat imzalamamıştı.

Suudi Arabistan televizyon kanalı SBC'ye konuşan Al-Tai Başkanı Turki Al-Dabaan, "Takımıma Messi gibi futbola doymuş ve Bayern Münih karşısındaki gibi sadece stadı izlemek için maça çıkan yıldız futbolcu transfer etmem. Şunu da belirteyim; Cristiano Ronaldo, Messi'den daha ünlü." dedi.

Al-Tai Başkanı Turki Al-Dabaan'ın bu sözleri sonrası Messi hayranları büyük tepki gösteriyor. Olası Suudi Arabistan transferinin bu sözlerle engellendiğini ifade eden Messi hayranları, ünlü oyuncunun asla Suudi Arabistan'a gitmemesini istiyor.

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