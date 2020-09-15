Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 33 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 338 oldu.



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 33 kişi hayatını kaybetti ve 672 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 338'e, vaka sayısı da 326 bin 930'a yükseldi.

Tedavisi tamamlanan 1092 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısı 305 bin 22'ye ulaştı.