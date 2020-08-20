Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 42 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 artarak 3 bin 548'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1287 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 548'e, vaka sayısının da 303 bin 973'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısını ise 275 bin 476 olarak açıkladı.