  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 42 kişi öldü
Aktüel

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 42 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:21:04 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 42 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 artarak 3 bin 548'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1287 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 548'e, vaka sayısının da 303 bin 973'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısını ise 275 bin 476 olarak açıkladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Merkel'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. Merkel, açıklamasında..
Yunan muhabir canlı yayında bir anda Türkçe konuşmaya başladı
Dünya

Yunan muhabir canlı yayında bir anda Türkçe konuşmaya başladı

Türkiye'den canlı yayın yapan Yunan televizyonunun muhabiri birden Türkçe konuşmaya başlayınca herkes şaşkına döndü.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı