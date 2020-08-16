  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-16 18:37:42 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 3 bin 408'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 39 kişi yaşamını yitirdi ve 1227 yeni vaka tespit edildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 408'e, vaka sayısı da 298 bin 542'ye çıktı.

Ülke genelinde 2 bin 466 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı da 266 bin 953'e ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın skandal sözlerine isim vermeden ..
Yusuf Kavaklı,
Gündem

Yusuf Kavaklı, "Biz çıplak kadınların torunları değiliz" dedi ve ekledi: Ülkemizi aile yapımızı bozarak yıkmaya çalışıyorlar

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, İslam'ın kadınlara ve aileye verdiği önemi anlattı.
Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama
Dünya

Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama

Terör örgütü PKK ile etkili mücadelesine devam eden TSK’nın düzenlediği hava harekatında ölen iki terörist nedeniyle, ABD'nin Suriye Özel Te..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı