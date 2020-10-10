  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bini geçti
Aktüel

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 405 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 20:21:12 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 artarak 5 bin 18'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 22 kişi daha yaşamını yitirdi ve 405 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 18'e, vaka sayısı da 338 bin 944'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 324 bin 737 olduğu açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar
Dünya

Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar

ABD aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeye ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı getirdi. ABD Ticaret Bakanlığı, ka..
Kıskanç ABD’den Türkiye’ye S-400 çağrısı
Dünya

Kıskanç ABD’den Türkiye’ye S-400 çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo S-400’ler ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi.
Ermenistan'ın yalanını kendi Savunma Bakanlığı itiraf etti
Dünya

Ermenistan'ın yalanını kendi Savunma Bakanlığı itiraf etti

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni kaynaklarının ortaya attığı Azerbaycan ordusunun Kapan şehrini bombaladığı iddialarını yalanladı...
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay