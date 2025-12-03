  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Geçmişi bilmeyenler iyi izlesin! ‘Kürtlerin yaşadığı ne varsa faili CHP’

Yılmaz Özdil koltuğa oturdu deprem başladı! Uğur Dündar da Sözcü’den şutlandı

Yerli OED cihazları kentte 25 noktaya yerleştirildi Başkentli ASELSAN’a emanet

Daha iktidara gelemeden ayrıştılar! Davutoğlu ve Babacan ittifakında asgari ücret çatlağı

Bakan Bayraktar’dan Avrupa’ya LNG çağrısı! Depolarımızda saklayalım

Bakın kim nasıl yalan söylüyormuş! Ekrem'in fonladığı Halk TV fena enselendi

Gazze’de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Soykırımcı İsrail vahşeti bitmiyor: Yeni can kayıpları yaşandı

Ekrem'in sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

İsrail TV'sinde canlı yayında korkuyla gelen küstah tehdit! Türklere gerekeni yaparız

Trump’tan Güney Kore’ye nükleer kıyak! Çin’in sinir uçlarını titreten anlaşma: Pazarlık bitti, imzalar atıldı
Dünya Suudi Arabistan'da iki ülke gizli anlaşma imzaladılar! Afganistan-Pakistan'ın ateşkes iddiası sonrası yer yerinden oynadı
Dünya

Suudi Arabistan'da iki ülke gizli anlaşma imzaladılar! Afganistan-Pakistan'ın ateşkes iddiası sonrası yer yerinden oynadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suudi Arabistan'da iki ülke gizli anlaşma imzaladılar! Afganistan-Pakistan'ın ateşkes iddiası sonrası yer yerinden oynadı

Suudi Arabistan'da Afganistan-Pakistan ateşkes anlaşması için imza atıldı. Ev sahipliği yapan Suudi Arabistan. İki ülkenin bu şekilde ayyuka çıkan gizli anlaşma iddiası dünyada gündemi meşgul ederken dikkat çekti, geniş yankı buldu, yer yerinden oynadı. Reuters tarafından iddia gündeme taşıdı.

Suudi Arabistan'da Afganistan-Pakistan ateşkes görüşmeleri yapıldı. Pakistan ve Taliban heyetleri ateşkesin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Reuters'ın iddiayı gündeme taşıdı. Reuters'e göre bu şekilde duyuruldu. İddia geniş yankı buldu.

Üst düzey bir Taliban yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Olumlu bir sonuca ulaşmak için daha fazla toplantı düzenlemeye hazırız" dedi.

 

Adını açıklamak istemeyen 2 Pakistanlı yetkili ise yeni görüşme turuna ordu, istihbarat teşkilatı ve dışişleri bakanlığından temsilcilerden oluşan bir heyetin katıldığını söyledi.

Karadeniz’de Romanya, deniz İHA’sını imha etti! Böyle duyurdular
Karadeniz’de Romanya, deniz İHA’sını imha etti! Böyle duyurdular

Dünya

Karadeniz’de Romanya, deniz İHA’sını imha etti! Böyle duyurdular

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti
Dünya

Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti

ABD'de Bu alanda öne çıkan San Jose merkezli Archer Aviation, geçtiğimiz günlerde Hawthorne Havaalanı'nı 126 milyon dolar karşılığında anlaş..
Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!
Gündem

Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!

Yunan basını, Avrupa Birliği'nin yatırım planlarını teslim ettiğini açıklarken 19 ülkenin katıldığı SAFE programı çerçevesinde Türkiye ne ko..
Komşu Bulgaristan'da on binlerce kişi meydanlara indi! Hükümet tehdit altında, erken genel seçim sözleri
Dünya

Komşu Bulgaristan'da on binlerce kişi meydanlara indi! Hükümet tehdit altında, erken genel seçim sözleri

Bulgaristan'da hükümeti yolsuzlukla suçlayan ve 2026 yılı bütçe tasarısını eleştiren on binlerce kişi meydana döküldü. Hükümet tehdit edilir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23