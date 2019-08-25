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Suudi Arabistan'da Husilere ait bir İHA'yı imha edildi

25 Ağustos 2019 Pazar 12:18
Suudi Arabistan'da Husilere ait bir İHA'yı imha edildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de Husiler tarafından Hamis Muşayt kentinin Asir bölgesindeki hedeflere gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, koalisyon sözcüsü Albay Turki el-Maliki Husilerin Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt'in Asir bölgesine gönderdiği İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Koalisyon güçlerinin sivilleri korumak için söz konusu İHA saldırılarına karşı tüm angajman kurallarını ve prosedürleri yerine getirdiğini vurgulayan Maliki, tekrarlayan saldırıların "her geçen gün kaybedilen bir savaşa sürüklenen terörist unsurlarının kayıplarının büyüklüğünü" gösterdiğini ifade etti.

İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira kanalına yaptığı açıklamada, Abha Havalimanı'ndaki gözetleme kulesinin Kasıf-2 tipi İHA'larla vurulduğunu söylemiş, saldırlar nedeniyle Abha Havalimanı'nda uçuşların aksadığını ileri sürmüştü.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:18
  1. Koalisyon güçleri
  2. Suudi Arabistan

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