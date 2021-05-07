Suudi Arabistan'da dikkat çeken tabela değişikliği!
Suudi Arabistan Medine'ye giden yol tabelalarındaki 'sadece Müslümanlar' yazısını kaldırıp yerine 'haram bölge' yazısını astı.
Suudi Arabistan Medine'ye giden yol tabelalarındaki 'sadece Müslümanlar' yazısını kaldırıp yerine 'haram bölge' yazısını getirdi.
Mekke'den sonra İslam'ın ikinci kutsal bölgesi kabul edilen Mescid'i Nebevi'ye gayrimüslimlerin girişine izin verilmiyor.
Suudi Arabistan yönetiminin söz konusu hamlesi, ülkenin Veliaht Prens Muhammed bin Selman öncülüğündeki "imaj çalışmaları" kapsamında yorumlandı.