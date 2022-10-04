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Spor Suudi Arabistan'da bir ilk! Böylesi daha önce görülmedi...
Spor

Suudi Arabistan'da bir ilk! Böylesi daha önce görülmedi...

Suudi Arabistan'ın 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 16:52:00 -
Suudi Arabistan'da bir ilk! Böylesi daha önce görülmedi...

Suudi Arabistan'ın 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Asya Olimpiyat Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan'ın ev sahipliği başvurusu, Asya Olimpiyat Konseyi'nin (OCA) 41. Genel Kurulu'nda oy birliğiyle onaylandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan, ülkenin 500 milyar dolarlık NEOM megakent projesinin bir parçası olarak inşa edilen bir kayak merkezi olan Trojena'da 2029 Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Açıklamada, Trojena'nın "Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapan ilk Batı Asya şehri" olacağı belirtildi.

Yaklaşık 60 kilometrekarelik bir alana yayılan ve yüksekliği 1.500-2.600 metre arasında değişen bir dağ destinasyonu olarak tanımlanan Trojena'nın 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

 


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