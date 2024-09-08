Suudi Arabistan'da 3 kişi idam edildi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı bir açıklamayla Suudi Arabistan'ın üç vatandaşını "Krallığa karşı ihanet" suçu işledikleri gerekçesiyle idam ettiğini duyurdu.

Bakanlığa göre, üç vatandaş "terörist oluşumlara destek sağlamak, onlarla iletişim kurmak, kan, para ve şerefin yitirilmesini amaçlayan terörist bir yaklaşım benimsemek ve toplumun güvenliğini ve istikrarını baltalamak amacıyla insanları terör eylemleri gerçekleştirmeye teşvik etmekle" suçlanıyordu.

İdam cezaları Pazar günü Riyad bölgesinde infaz edildi.

İdamları infaz edilen Talal bin Ali bin Hanifis Al Hudli, Mecdi bin Muhammed bin Atiyan El Kabi ve Rayid bin Amir bin Matar El Kabi isimli kişiler kendilerine itham edilen suçlar nedeniyle savcılığa sevk etilmiş, ardından ise Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılmışlardı.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar