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Aktüel Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:18:15 -
Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 5 bin 43'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 25 kişi daha yaşamını yitirdi, 323 yeni vaka tespit edildi, 593 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 43'e, vaka sayısı da 339 bin 267'ye çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 325 bin 330 olduğu açıklandı.

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