Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 5 bin 43'e yükseldi.



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 25 kişi daha yaşamını yitirdi, 323 yeni vaka tespit edildi, 593 kişi sağlığına kavuştu.



Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 43'e, vaka sayısı da 339 bin 267'ye çıktı.



Sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 325 bin 330 olduğu açıklandı.