Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 4 bin 972'ye yükseldi.



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 25 kişi daha yaşamını yitirdi ve 421 yeni vaka tespit edildi.



Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 972'ye, vaka sayısı da 338 bin 132'ye çıktı.



Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 323 bin 769 oldu.