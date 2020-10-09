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Aktüel Suudi Arabistan'da 24 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da 24 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:59:13 -
Suudi Arabistan'da 24 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 artarak 4 bin 996'ya yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 24 kişi daha yaşamını yitirdi ve 407 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 996'ya, vaka sayısı da 338 bin 539'a çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 324 bin 282 olduğu açıklandı.

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