Suudi Arabistan'da 24 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 artarak 4 bin 996'ya yükseldi.



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 24 kişi daha yaşamını yitirdi ve 407 yeni vaka tespit edildi.



Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 996'ya, vaka sayısı da 338 bin 539'a çıktı.



Sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 324 bin 282 olduğu açıklandı.