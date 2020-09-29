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Aktüel Suudi Arabistan'da 10 terör hücresi üyesi gözaltına alındı
Aktüel

Suudi Arabistan'da 10 terör hücresi üyesi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlardan 3'ünün İran'da askeri eğitim aldığı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 03:21:56 -
Suudi Arabistan'da 10 terör hücresi üyesi gözaltına alındı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 10 terör hücresi üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Devlet Güvenlik Kurumunun açıklamasında, belirlenen adreslere yapılan baskında10 terör hücresi üyesinin gözaltına alındığı, üyelerden 3'ünün, 3 yıl önce İran'daki Devrim Muhafızlarına ait bölgelerde askeri eğitim gördüğü belirtildi.

Baskında çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirilirken, güvenlik gerekçesiyle gözaltına alınanların kimlik bilgileri paylaşılmadı.

İran'dan söz konusu olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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