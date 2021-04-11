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Dünya Suudi Arabistan'a SİHA'lı saldırı
Dünya

Suudi Arabistan'a SİHA'lı saldırı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan Havaalanı ile 'Kral Halid Hava Üssü'ne' 2 SİHA ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 12:24:00 - 2021-04-11 12:25:49
Suudi Arabistan'a SİHA'lı saldırı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Cazan Havaalanı ile Hamis Muşayt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nün bu sabah hedef alındığını belirtti.

Saldırının 2 İHA ile gerçekleştirildiğini ve hedeflerin vurulduğunu aktaran Seri, Yemen'e yönelik saldırılar ve ablukanın devam etmesine karşılık bu saldırının yapıldığını ifade etti.

Suudi Arabistan'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ancak Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Husilerin Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

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