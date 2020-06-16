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Dünya

Suudi Arabistan'a saldırı! Açıklama geldi

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından Asir bölgesine İHA ve Necran kentine balistik füze ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. Suudiler öncülüğündeki koalisyon güçleri, füze ve İHA'nın havada imha edildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:11:00 -
Suudi Arabistan'a saldırı! Açıklama geldi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesine gönderdiği "patlayıcı yüklü" insansız hava araçları (İHA) ile Necran kentine gönderdiği balistik füzelerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı açıklamalarda,"Koalisyon güçleri dün akşam İran destekli Husilerin Asir bölgesindeki sivil bölgelere gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'ları düşürdü ve etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Maliki, koalisyon güçlerinin Husilerin bu sabah Yemen'in Saada kentinden Necran'a gönderdiği balistik füzeleri de imha ettiğini kaydetti.

357 İHA düşürüldü

Koalisyon güçlerinin Husilere karşı Yemen hükümetine destek vermeye başladığı 2015'ten beri 357 İHA'nın düşürüldüğünü ve 313 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini aktaran Maliki, Husilerin kasıtlı bir şekilde patlayıcı taşıyan İHA'larla sivillere ağır zararlar verdiğini savundu.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam 5 İHA ile Asir bölgesinde yer alan Hamis Muşayt'ta apronları, mühimmat depolarını ve hassas askeri noktaları hedef aldıklarını aktardı.

Seri, koalisyon güçlerinin artan hava saldırılarına yanıt olarak bu operasyonları gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün akşam Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, ülkenin kuzeyindeki Sada ilinde düzenledikleri hava saldırılarında 8 sivili öldürmekle suçlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

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