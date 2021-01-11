  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'a kar yağdı!
Dünya

Suudi Arabistan'a kar yağdı!

Suudi Arabistan'ın Billasmer bölgesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle 100 yıl sonra ilk defa kar yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 19:28:00 -
Suudi Arabistan'a kar yağdı!

Suudi Arabistan'ın Billasmer bölgesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı.

Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağdı. Abha kentinin 110 kilometre kuzeyindeki Billasmer bölgesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrası beyaza büründü.

Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yaptığı açıklamada, Billasmer'deki kar yağışının özel bir durum olduğu belirtilerek, “Bölgenin 3 bin metreden fazla yüksekliği, sıcaklıklarda önemli düşüş ve hafif ila orta şiddette yağmur yağması kar yağışına sebep oldu” denildi.

100 yıl sonra ilk defa kar yağdı

Bölge sakinleri, yaklaşık 100 yıldır ilk kez Billasmer'e kar yağdığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafta sonu yağan yağmur ne kadar etkiledi! İstanbul'da barajlardaki oran arttı
Gündem

Hafta sonu yağan yağmur ne kadar etkiledi! İstanbul'da barajlardaki oran arttı

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı alarm verecek seviyeye inerken, hafta sonu kentte yağan yağmur azda olsa doluluk oranını arttırdı. So..
İslam düşmanı Can Ataklı yine kin kustu: Gençlerin camide ne işi var?
Gündem

İslam düşmanı Can Ataklı yine kin kustu: Gençlerin camide ne işi var?

İslam düşmanı Can Ataklı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı projeden ..
Devlet kurumları WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçiyor
Medya

Devlet kurumları WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçiyor

Haberleşme gruplarını WhatsApp'ta oluşturan devlet kurumları gizlilik şartlarının değişmesiyle birlikte BiP uygulamasına geçiş yapıyor. İlk ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay