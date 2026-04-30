Pentagon'dan kritik hamle: ABD, Orta Doğu’daki uçak gemisini geri çekiyor
ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Orta Doğu’dan ayrılacağı iddia edildi. Yaklaşık 10 aydır bölgede görev yapan geminin dönüş hazırlığında olduğu belirtiliyor. Bu gelişme, bölgedeki askeri dengeler açısından dikkat çekiyor.
ABD'ye ait ‘USS Gerald R. Ford’ uçak gemisinin ilerleyen günlerde Orta Doğu'dan ayrılacağı ve ülkeye dönüş yolculuğuna başlayacağı iddia edildi.
Washington Post (WP) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, uçak gemisinin bölgeden tam olarak ne zaman ayrılacağı belirsizliğini koruyor.
Yetkililer, Venezuela'daki askeri operasyon ile ABD/İsrail-İran Savaşı dahil yaklaşık 10 aydır görevde olan geminin, 4 bin 500 denizciyle Orta Doğu'dan ayrılıp ülkeye dönüş yolculuğuna başlayacağını öne sürdü.
Bir yetkili de söz konusu uçak gemisinin mayısın ortalarına doğru Norfolk Limanı'nın bulunduğu Virginia eyaletine varmasının beklendiğini ileri sürdü.
USS Gerald R. Ford'un dün itibarıyla 309 gündür denizde olduğu belirtiliyor.
