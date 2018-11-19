Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
Suudi Arabistan'la ilgili Lübnan Başbakanı Hariri'nin rehin alınması, ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından bir garip haber daha geldi. Suudi Arabistan'da yapılan zirveye katılmak üzere 24 Ekim'de ülkesinden ayrılan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'dan haber alınamıyor.19 Kasım 2018 Pazartesi 14:06
Gabonlu yetkililer, Cumhurbaşkanı'nın Riyad'da aşırı halsizlik yüzünden hastaneye kaldırıldığını duyurdu ama açıklamaları yetersiz bulan Afrika Birliği, Gabon'a uzman heyet gönderecek.
Afrika Birliği: Endişe duyuyoruz
Heyet hem ülkedeki siyasi durum hem de Bongo'nun sağlığıyla ilgili bilgi alacak. Afrika Birliği Başkanı, Bongo'nun sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.
Bongo'nun bazı yetkileri, sağlık durumundaki belirsizlik nedeniyle kısa süre önce yardımcısına devredilmişti.
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