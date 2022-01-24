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Dünya Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
Dünya

Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'deki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Cazan ilindeki sanayi bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında bir kişinin yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 00:37:00 -
Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'deki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Cazan ilindeki sanayi bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cazan'a bağlı Ahad El Masarihe kentindeki sanayi bölgesine balistik füze düştüğü belirtildi.

Saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, söz konusu olayın sanayi bölgesi sakinlerinin 3. defa hedef alınması girişimi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırıyı kimlerin yaptığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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