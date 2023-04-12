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Ekonomi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan beklenmedik Türkiye kararı! Yetkiyi verdi
Ekonomi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan beklenmedik Türkiye kararı! Yetkiyi verdi

Yeniakit Publisher
2023-04-12 07:42:00 -
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan beklenmedik Türkiye kararı! Yetkiyi verdi

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, enerji alanında protokole dair Türk tarafı ile görüşmeleri yürütecek isme yetki verme kararı aldı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, İran ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması için varılan anlaşmaya ilişkin gelişmeleri ve Türkiye ile enerji protokolüne dair konuları ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde'deki Selam Sarayı'nda düzenlenen toplantıya Veliaht Prens Muhammed bin Selman da katıldı.

Bakanlar Kurulunda, İran ile ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik varılan anlaşmaya ilişkin gelişmeler ve iki ülke arasındaki diplomatik ve konsolosluk çalışmalarının yeniden başlatılmasına dair gerekli adımların koordinesine dair konular görüşüldü.

İran ile ilgili olarak bölgede kalkınma, istikrar, ve güvenliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan işbirliği çerçevesinin genişletilmesi ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesini hedefleyen adımların uygulanmasının önemi vurgulandı.

Bakanlar Kurulunda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında protokole dair Türk tarafı ile görüşmeleri yürütecek Enerji Bakanı ya da yardımcısına konuya ilişkin yetkilendirme verildi.
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