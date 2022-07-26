Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Türkiye'den onu istiyor! Milyonlarca dolarla Ankara'nın kapısını çalacak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın AKINCI TİHA ile ilgilendiği ve tedarik için yakın zamanda Türkiye'nin kapısını çalacağı öne sürüldü.
SavunmaSanayiST, Suudi Arabistan'ın AKINCI TİHA'yla ilgilendiğini öne sürdü.
Kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren AKINCI TİHA'nın, Türkiye ile yumuşayan diplomatik ilişkilerinin ardından Suudi Arabistan'a ihraç edilme potansiyeli var.
AKINCI için şu ana kadar 3 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Suudi Arabistan, bu 3 ülke arasında bulunmuyor.
Baykar, halihazırda birçok ülke ile de AKINCI ihracatı için görüşmelerini sürdürüyor.