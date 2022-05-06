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Spor Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman dolarları hazırladı! O isim için Türkiye'ye geliyor
Spor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman dolarları hazırladı! O isim için Türkiye'ye geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bu kez Galatasaray'ın yıldız ismini gözüne resmen kestirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 16:58:00 - 2022-05-06 16:59:36
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman dolarları hazırladı! O isim için Türkiye'ye geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyordu. Bu transfer iddiaları gündemde dururken Selman’ın sahibi olduğu Newcastle United’in bu kez Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

Kötü bir sezon geçiren Galatasaray 'da oyunculara gelen teklifler her geçen gün artıyor. Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Mostafa ve Cicaldau Avrupa'nın gözdesine haline gelmiş durumda. İngiliz gazeteci Dean Jones'a göre ise Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Enok Nelsson'u takımına katmayı istiyor. Girişimler ise sezon sonu başlayacak.

Givemesports’un haberine göre, Aston Villa’nın diğer rakipleri arasında Newcastle United, Borussia Dortmund, Milan ve Atletico Madrid yer alıyor. Ekonomik anlamda eli en güçlü kulüp olan Newcastle United’in söz konusu transferde önde olduğu öğrenildi.

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