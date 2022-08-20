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Dünya Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman dolar akıtacak! 12,5 milyar dolarlık anlaşma yapıldı
Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman dolar akıtacak! 12,5 milyar dolarlık anlaşma yapıldı

Suudi Arabistan ve Özbekistan, ticaret, ekonomi, savunma, enerji, turizm, kültür, medya, denetim ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 12,5 milyar doları aşan iş birliği anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 10:12:00 -
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman dolar akıtacak! 12,5 milyar dolarlık anlaşma yapıldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kral Selman bin Abdulaziz’in davetlisi olarak Suudi Arabistan’a iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında iki ülke arasında ticaret, ekonomi, savunma, enerji, turizm, kültür, medya, denetim ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş birliğine yönelik 12,5 milyar doları aşan yatırım ve ticaret anlaşmaları imzalandı.

Mirziyoyev’un ziyareti sırasında ayrıca Suudi Arabistan-Özbekistan İş Forumu ve İş Konseyi toplantıları da gerçekleştirildi.

Taraflar, Ortak Hükümet Komitesi ve İş Konseyinin kurulması aracılığıyla iki ülke arasındaki iş birliğine övgüde bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la da Cidde’deki Es-Selam Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri her alanda geliştirmenin yolları ele alındı.

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Yorumlar

Yozgat

Onlarin parasindan hayir gelmez onlarin parasi sehir olur

Kocasolak

Aynı oranda vahhabilik de aktarılacak.
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