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Dünya Suudi Arabistan Veliaht Prensi peş peşe duyurdu: Hacı adaylarına çok büyük kolaylık çabalarını taktir etti!
Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi peş peşe duyurdu: Hacı adaylarına çok büyük kolaylık çabalarını taktir etti!

Yeniakit Publisher
2024-06-17 13:48:00 - 2024-06-17 14:30:52
Suudi Arabistan Veliaht Prensi peş peşe duyurdu: Hacı adaylarına çok büyük kolaylık çabalarını taktir etti!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, Mina'da prensleri, şeyhleri ve üst düzey davetlileri kabul etti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi hacı adaylarına sürpriz kolaylık sağlama çabalarını takdir etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman bin Abdulaziz, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz adına dün (pazar) Mina Sarayı'ndaki Kraliyet Divanı'nda prensleri, Suudi Arabistan Baş Müftüsü’nü, âlimleri, şeyhleri, Körfez ülkelerinden üst düzey davetlileri, bakanları ve askeri liderleri kabul etti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman bu vesileyle yaptığı konuşmada, “İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz adına sizlerin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cenab-ı Allah'tan herkesin salih amellerini kabul etmesini ve hepimize iyilik, güvenlik ve refah vermesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Askeri ve güvenlik kurumlarının liderlerine ve çalışanlarına seslenen Muhammed bin Selman, “Hacılara hizmet etmek için gösterdiğiniz büyük çaba ve çalışmalarınız, onların ibadetlerini kolaylıkla yerine getirmeleri ve tamamlamalarında büyük bir etkiye sahiptir” diyerek, devletin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte İki Kutsal Caminin hacılarına hizmet edecek ve ibadetlerini güven ve huzur içinde yerine getirmelerine yardımcı olacak her şeyi sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan Kamu Güvenliği Müdürü Korgeneral Muhammed el-Bessami ise askeri birimler adına yaptığı konuşmada, devletin tüm insani ve mekanik enerjilerin yanı sıra yapay zekâ programları da dahil olmak üzere modern teknolojiyi kullanarak başarı için gerekli malzemeleri sağladığını, bunun da Hac işlerinin kolaylaştırılmasına, hacılara en iyi ve en kaliteli hizmetlerin sunulmasına ve çok fazla çaba ve zaman kaybının azaltılmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Bessami, “Planlama ve organizasyonda kalite standartlarına ve temellerine göre inşa edilen güvenlik planlarının doğru bir şekilde uygulanması, Suudi liderliğinin direktifleri ve Rahman’ın misafirlerine en iyi hizmeti sunma konusundaki istekliliği, Hac mevsimini bu ana kadar başarılı bir şekilde ilerlemesinde etkili oldu” ifadesini kullandı.
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Albay Meşal el-Harisi'nin bir şiir okuduğu resepsiyonda, herkes Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı selamlama ve onunla öğle yemeği yeme şerefine nail oldu.


Resepsiyona İki Kutsal Caminin Hizmetkârı’nın Danışmanı Prens Mişal bin Macid bin Abdulaziz, Mekke Vali Yardımcısı Prens Suud bin Mişal bin Abdulaziz, Devlet Bakanı ve Kabine Üyesi Prens Turki bin Muhammed bin Fahd bin Abdulaziz, Taif Valisi Prens Suud bin Nahar bin Suud bin Abdulaziz, Cidde Valisi Prens Suud bin Abdullah bin Mansur bin Calavi, Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki bin Faysal bin Abdulaziz, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayef bin Abdulaziz, Ulusal Muhafız Bakanı Prens Abdullah bin Bender bin Abdulaziz ve Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdulaziz katıldı.
Veliaht Prens ayrıca dün Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Bahreyn Kralı ve Türkiye Cumhurbaşkanı, bu yılki Hac sezonunun olağanüstü organizasyonunu ve hacıların ibadetlerini kolay, güvenli ve huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkıda bulunan hizmetleri övdü.

Muhammed bin Selman ve Erdoğan, ortak ilgi alanlarına giren bir dizi konuyu ele alarak iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve bunları çeşitli alanlarda geliştirme yollarını gözden geçirdiler.

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