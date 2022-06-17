Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan flaş Türkiye kararı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 22 Haziran Çarşamba günü Türkiye'ye geliyor. Selman'ın Türkiye ziyaretinde önemli anlaşmalara imza atılması bekleniyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
Kaşıkçı cinayeti ile bozulan Ankara- Riyad ilişkileri normalleşiyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 22 Haziran'da Türkiye'ye geliyor.
AFP haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Selman'ın bu tarihte Türkiye'yi ziyaret edeceğini doğruladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaretten sonra, Riyad yönetiminden iadei ziyaret bekleniyordu.
Petrol zengini Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.
İki ülke arasında önümüzdeki süreçte bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.