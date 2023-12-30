  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teslim olan PKK'lı terörist cephaneliği ele verdi… Son dönemlerin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarı.. AK-47… Hepsi sıfır

Kravatla gelen büyük tehlike:Bunu biliyor olsalardı kimse kravat takmazdı

Selçuk Bayraktar’dan flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Resmen şok olacaklar

Tayyip Erdoğan’ın kuzeni isyan etti! Çok tartışılacak paylaşım! Bakın niçin “Yazık” dedi

‘Erdoğan’ iddiasına cevap Acun hangi partiye oy verdiğini açıkladı

Ahmet Hakan’dan olay yazı! İktidar, İstanbul'u İmamoğlu'nun elinden almak için mutlaka şu üç şeyi yapmalı

Putin'den Türkiye bombası

Süper Kupa krizinin ardından Suudi Arabistan'dan flaş açıklama geldi! Yer yerinden oynayacak

Bugüne kadar hiç adı geçmemişti! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak!” Tüm görevlerini bıraktı bile! İsmini duyan şok oluyor

Türkiye ilk 20 ülke arasında! İsrail'e boykot talebi de artırdı
Gündem Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasakladı mı?: Açıklama geldi
Gündem

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasakladı mı?: Açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-30 17:21:00 -
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasakladı mı?: Açıklama geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasakladı mı?: Açıklama geldi

 

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak." iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası doğru değildir. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23