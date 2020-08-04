Suudi Arabistan ve BAE Yemen’i yağmalamakla suçlanıyor

Husilere bağlı Saba haber ajansının haberine göre, Husi yönetiminde Dışişleri Bakanlığını yürüten Hişam Şeref "Ülkede 5 yıl boyunca süren çekişme döneminde Suudi Arabistan ve BAE Yemen'in servetlerini yağmaladı" ifadelerini kullandı.

Bağlı bulunduğu yönetimin Suudi Arabistan ve BAE'nin ve onlara bağlı milisler tarafından doğal gaz ve petrollerinin yağmalanmasına ilişkin bilgileri ve ayrıntıları belgelendirdiğine dikkati çeken Şeref, konunun uluslararası yolsuzlukla mücadele mahkemelerine taşınacağını ve uluslararası toplumun önüne sunulacağını söyledi.

Şeref, Yemen'de her hangi bir siyasi barış düzenlemesinin Suudi Arabistan, BAE yada onlarla müttefik silahlı milis liderlerinin yapmış olduğu yolsuzluk ve hırsızlığa karşı kesinlikle umursamaz davranmayacağını vurguladı.

Söz konusu suçlamalara Suudi Arabistan ya da BAE'den henüz bir cevap verilmedi.

Öte yandan Yemen'de meşru hükümetteki Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi pazar günü yaptığı benzeri bir açıklamada "Bu durum, BAE'nin Yemen'deki gerçek niyetini ortaya koyuyor. BAE Yemen'e İran'a karşı savaşmak için gitmedi havaalanları, limanlar, adalar, sahiller ve su geçiş yolları için gitti. Bunun dışında söz söyleyen realiteye aykırı söz söylemiş olur." şeklinde suçlamada bulunmuştu.