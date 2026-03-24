Suudi Arabistan ve BAE savaşa katılıyor!

Suudi Arabistan, ABD ordusunun Kral Fahd Hava Üssü'ne erişimine izin vermeyi kabul etti.

Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan, uzun süredir rakibi olan ülkeye saldırmak için üslerinin kullanılamayacağını söylemesinin ardından, görünüşe göre bir geri adım atarak ABD ordusuna Kral Fahd Hava Üssü'ne erişim izni vermeyi kabul etti.

Gazete ayrıca, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere atıfta bulunarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a ait bir hastane ve kulübü kapattığını ve bunun da Tahran için önemli bir destek kaynağını baltaladığını belirtti.

Wall Street Journal'ın haberine göre, videolarda İran'a yönelik saldırılarda kullanılan bazı füzelerin Bahreyn'den fırlatıldığı görüldü.

Gazete, ABD ordusunun bölgedeki ülkelerden yardım alıp almadığı konusunda açıklama yapmaktan kaçındığını bildirdi.