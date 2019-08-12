0553 313 94 23

Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'

ABD'nin kuklası konumunda olan iki ülke Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen'de birbirine girdi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin Yemen'de askeri ve sivil kurumları hedef almasını kınayarak bir mesaj yayımladı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:43
Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin Yemen'de askeri ve sivil kurumları hedef almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Kral Selman ile Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Mekke'deki Mina Sarayı'nda bir araya geldi.

Kral Selman görüşmede, "Güney Geçiş Konseyi'nin, devletin askeri, güvenlik ve sivil kurumlarını hedef alan, devlet kurumlarını tahrip eden her türlü uygulamasını reddettiğini" bildirdi.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi de Kral Selman'ın Yemen'de meşru kurumlara yönelik darbeyi reddetmesinden ve Riyad yönetiminin, Yemen'in birlik ve beraberliğiyle meşruiyetini destekleyen değişmez tutumundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Görüşmede, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih ile Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik de hazır bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde de Kral Selman ile Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin Mina Sarayı'nda bir araya geldiği ve Aden'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Suudi Arabistan ve Yemen Cumhurbaşkanlığını, Aden'de yaşanan olaylar karşısında sessiz kalmakla suçlamıştı.

Meyseri, meşru hükümetin, koalisyon güçlerindeki ortaklarından BAE tarafından kurban edildiğini ve Riyad yönetiminin Aden'de 4 gün boyunca yaşananlara sessiz kaldığını kaydetmişti.

Ne olmuştu?

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu dün Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.

Yetkililer ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayından ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolü tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:43
  1. BAE
  2. Suudi Arabistan
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eryaman Stadı’nda iki günde iki final! Önce Galatasaray sonra Gençlerbirliği
    1. Eryaman Stadı’nda iki günde iki final!..
    2. Suudi Arabistan ve BAE birbirine..
    3. Teröristlere darbe! Etkisiz hale..
    4. İYİ Partili Milletvekilinin otoyolda..
    5. Galatasaray İtalya'da dağıldı
    6. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    7. Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler:..
    8. Futbol: Hazırlık maçı
    9. Türk hayırseverlerden Senegal'de..
    10. ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını..
    11. Hazırlık Maçı: Fiorentina: 4 -..
    12. Din görevlisi olmayınca bayram..
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ağustos 2019
    14. PSG 3 puanı 3 golle aldı
    15. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
    16. Husilerden Suudi Arabistan hava..
    17. Pitbull cinsi köpeğin saldırısına..
    18. Türkiye'den 'Yemen' açıklaması: Üzüntü..
    19. İsveç'ten Norveç'teki cami saldırısına..
    20. Kayalıklara düşen genç kız 12 saatte..
    21. Bolu’da, evlerin arasındaki 2 katlı..
    22. Kızılırmak’ta kaybolan küçük çocuğun..
    23. Gurbetçi aileye satırlarla..
    24. Pedro Rebocho, İstanbul'da
    25. Dışişleri Bakanlığından "Yemen"..
    26. Arap Birliği'nden İsrail polisinin..
    27. Futbol: Mabel Green Kupası
    28. Koalisyon uçakları Yemen’de bir evi..
    29. Akdeniz'de STK'lerin düzensiz göçmen..
    30. Cenk Tosun Türkiye'ye değil oraya..
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Hortum AZ Alkmaar'ın stadını yıktı geçti!
    Hortum AZ Alkmaar'ın stadını yıktı geçti!
    Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia! 'Patlayan Putin'in göz bebeği Zircon'du'
    Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia! 'Patlayan Putin'in göz bebeği Zircon'du'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Şehitliklerde dua ve hüzün
    Şehitliklerde dua ve hüzün
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!