  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor
Aktüel

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor

İçişleri Bakanlığı'nın umre ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden ziyaretlere izin verilmesini içeriyor

Yeniakit Publisher
2020-09-15 22:14:51 -
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın umre ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden ziyaretlere izin verilmesini içeriyor.

Umre yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları ve usulleri yerine getirmeleri, ilgili makamlardan izin almaları ayrıca Kovid-19 olmadıklarına ilişkin rapor sunmaları gerekiyor.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın, söz konusu planın ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksız Can Yaman için bakın ne yaptılar! Saçmalıkta son perde
Medya

Ahlaksız Can Yaman için bakın ne yaptılar! Saçmalıkta son perde

İtalya’da ahlaksız Can Yaman’ın takipçileri saçmalığa yenisini ekledi. Can Yaman dondurması İtalya’da satışa sunuldu.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı