Suudi Arabistan tutukladığı muhalifleri bırakmaya başladı!

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Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın muhaliflere operasyon başlatmasıyla birçok isim tutuklanmıştı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından uluslararası baskıların artmasıyla muhalif isimleri bırakmaya başladı.

Muhaliflere yönelik operasyonlarına ara veren Suudi Arabistan, son olarak Halid bin Talal'ı bıraktı. Cezaevinde görüşmesi yasak olan diğer tutukluların ise görüşme yasağı kaldırıldığı öğrenildi.