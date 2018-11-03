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Suudi Arabistan tutukladığı muhalifleri bırakmaya başladı!

Suudi Arabistan yönetimi, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası baskıların ardından tutukladığı isimleri bırakmaya başladı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 21:00
Suudi Arabistan tutukladığı muhalifleri bırakmaya başladı!

 yeniakit.com.tr 

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın muhaliflere operasyon başlatmasıyla birçok isim tutuklanmıştı. 

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından uluslararası baskıların artmasıyla muhalif isimleri bırakmaya başladı. 

Muhaliflere yönelik operasyonlarına ara veren Suudi Arabistan, son olarak Halid bin Talal'ı bıraktı. Cezaevinde görüşmesi yasak olan diğer tutukluların ise görüşme yasağı kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 21:00
  1. Halid bin Talal
  2. Suudi Arabistan
  3. Muhammed bin Selman
  4. Cemal Kaşıkçı cinayeti

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