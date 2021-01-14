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Dünya Suudi Arabistan Türk İHA'larını üretmeye başladı
Dünya

Suudi Arabistan Türk İHA'larını üretmeye başladı

Suudi Arabistan, yerli Türk İHA'sı Karayel'in teknoloji transferini gerçekleştirerek üretime başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 14:19:00 -
Suudi Arabistan Türk İHA'larını üretmeye başladı

Suudi Arabistan, Vestel’e ait İnsansız Hava Aracı “Vestel karayel”in teknolojisini transfer ederek üretmeye başladığını açıkladı.

Halic el-Cedid internet sitesinin haberine göre, Suudi Arabistan Savunma Sanayii Şirketi Intra, Rokestan tarafından yerli imkanlarla üretilen MAM-L füzeleriyle donatılmış Karayel’in bir fotoğrafını yayınladı.

Şirket, web sitesinde 2021’de 6, 5 yılda ise toplam 40 Karayel İHA’dan üretmeyi planladığını duyurdu.

Suudi Arabistan’da “Vestel Karayel” İHA, kasırga veya şiddetli fırtına anlamına gelen “Habub” ismi ile biliniyor.

İmalat ve onarımı Suudi Arabistan'da

Yaşanan bu gelişme Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki son zamanlarda yaşanan olumlu iletişim sinyallerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

VESTEL Savunma Kasım 2017’de gerçekleştirilen Dubai Airshow’da Suudi şirket Advanced Electronics Company (AEC) ile Karayel İHA’nın elektronik sistemlerinin imalatına yönelik bir mutabakat anlaşması imzalamıştı. Bu kapsamda şirket Karayel İHA’nın elektronik parçalarının imalatı ve onarımı Suudi Arabistan’da yapabilecek.

Türk İHA’sı Karayel 2017’de düzenlenen Dubai Air Show’da ziyaretçilerin ilgi odağı olmuştu.

Buzlar eriyor

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İzmir’deki deprem nedeniyle mağdur olan aileler için Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi’ne yardım talimatı vermişti. Bu durum Suudi Arabistan’ın Türkiye ile soğuk rüzgarlara son vermek istediğine işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

Ayrıca, 5 Ocak’ta Suudi Arabistan’nın El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi’nde Körfez krizinin son bulduğu duyurulmuş ve Ankara bu durumu memnuniyetle karşılamıştı. Uzmanlar yaşanan bu gelişmenin Türkiye için olumlu sonuçlar doğuracağını ifade ediyor.

Son olarak Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sonrasında 8 Ocak’ta Al Jazeera kanalına önemli açıklamalar yaparak, Türkiye ile diğer Körfez ülkeleri arasında köprü kurmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti.

Karayel'in özellikleri

Karayel Taktik İHA Sistemi keşif ve gözetleme yapmak amacıyla NATO’nun ‘Sivil Hava Sahasında Uçuşa Elverişlilik’ Standardı STANAG-4671’e göre tasarlanıp, üretilmiş ilk ve tek Taktik İnsansız Hava Aracı. Karayel sistemi, her türlü kontrolsüz kırıma karşı koruma sağlayan özgün 3’lü yedekli dağınık aviyonik mimariye sahip. Bu özelliğiyle, dünya genelinde şimdiye kadar sadece insanlı havacılıkta kullanılan sistematik hata emniyetini Karayel ile birlikte ilk kez bir insansız hava aracına taşınmış oldu.

Yerli üretim Türk İHA'sı Karayel

Hava aracı kompozit yapısı üzerinde bulunan alüminyum ağ örgüsü sayesinde, yıldırım koruma özelliğine sahip. Buzlanma şartları ile karşı karşıya kalındığı durumlarda bunu otomatik olarak tespit edip faaliyete geçen ‘Buz Giderme Sistemi’ kullanılıyor. Bu özelliğiyle Karayel, her türlü hava koşullarına karşı dayanıklılık gösterip, çetin hava koşullarında üstün performans sergilemektedir. Havadan keşif ve gözetleme yapmak amacıyla taşıdığı kamera sistemi ile hedefi tespit ve teşhis edip üzerindeki işaretleyici sistemler ile lazer güdümlü mühimmatları yönlendirme kabiliyetine sahip. (Dirilişpostası)

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