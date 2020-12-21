Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşları bir hafta askıya aldı

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan yetkili bir kaynak, Sağlık Bakanlığı'nın virüsün daha hızlı yayılma konusunda uyarıda bulunduğunu ve hükümetin buna ilişkin tıbbi bilgilere kadar yeni önlemler aldığını belirtti.

"Daha önce ülkeye giriş yapmış yabancı uçakların dönüşüne izin verilecek. Bunun dışında tüm dış hat uçuşları bir hafta süreyle geçici olarak askıya alındı. Geçici bu süre bir hafta daha uzatılabilir.

Kara ve deniz limanlarından ülkeye girişler de bir hafta süreyle askıya alındı.

Kovid-19 virüsünün bir türünün ortaya çıktığı Avrupa ülkelerinden, 8 Aralık'tan bu yana ülkeye giriş yapanlar, geldiği günden itibaren virüs testi yaptırarak evlerinde 15 gün karantinaya alınacak ve 5 günde bir testleri tekrarlanacak.

Hızla yayılan Kovid-19 virüsünün kaynaklandığı ülkelerden gelen veya son üç ayda bu ülkelerden geçenlerin Kovid-19 testi yaptırması gerekiyor. "

Rapora göre, hızla yayılan Kovid-19 türünün ortaya çıkmadığı ülkelerden yardım ve eşya taşımacılığı istisnalar arasında yer aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19 türünün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.