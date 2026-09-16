Suudi Arabistan tehlikenin geçtiğini duyurdu

Suudi Arabistan’ın güneybatısındaki üç kentte alarm verilmesinden dakikalar sonra Sivil Savunma Müdürlüğünden yeni bir açıklama geldi. Müdürlük, Abha, Hamis Muşayt ve Cizan’da “tehlikenin geçtiğini” duyurdu.Suudi Arabistan’da Abha, Hamis Muşayt ve Cizan için verilen uyarıların ardından tehlikenin sona erdiği bildirildi. Alarmın nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, gün içinde ülkenin farklı bölgelerinde de acil durum uyarıları yapılmıştı.

Suudi Arabistan’ın güneybatısındaki üç kentte alarm verilmesinden dakikalar sonra Sivil Savunma Müdürlüğünden yeni bir açıklama geldi. Müdürlük, Abha, Hamis Muşayt ve Cizan’da “tehlikenin geçtiğini” duyurdu.

Müdürlük, kısa süre önce söz konusu 3 bölgede uyarı alarmı verildiğini açıklamış ve bölge sakinlerinden talimatlara uymalarını istemişti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, gün içinde de Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illerinde, Abha kentinde ve Cizan bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm vermişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'daki sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtmişti.

Maliki, Hamis Muşayt, Ebha ve Taif şehirlerinde sivil altyapıya füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda 13 sivilin yaralandığını, 7 ev ile 2 aracın hasar gördüğünü kaydetmişti.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun askeri operasyonlarına misilleme olarak sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.