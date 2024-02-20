Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! Güzellik yarışmasına katıldılar
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katılma kararı aldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan'dan Rumi Al-Qahtani isimli genç kız katıldı.
Suudi Arabistan'da ülkeyi yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın uygulamaya soktuğu reform hareketleri yeni bir boyut atladı. Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı.
Suudi Arabistan'da kadınların iş hayatına girebilmesi, araba kullanabilmesi ve sinema ile konser gibi etkinliklere katılabilmesi gibi reform adımlarını atan Veliaht Prens Selman, yeni bir karara daha imza attı.
Tarihte bir ilk
Şeriatle yönetilen ülkede ilk kez bir kadın, güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına katılan Rumi Al-Qahtani isimli genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise "Özgürlük işareti" olarak yorumlandı.
Öte yandan güzellik yarışmasını ise Filipinler adına yarışan Dyan Shane Mag-Abo isimli kadın kazandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Suudi Arabistan şaşırttı: mobil havan sistemi üretecek! Anlaşma sağlandı! İspanya merkezli firma duyurdu
Teknoloji
Türkiye'den SİHA alacağını duyuran Suudi Arabistan'dan olay karar! Gidip Asya ülkesiyle anlaştılar
Teknoloji
Birçok ülke satın almak için kapımızda yatıyordu! Suudi Arabistan'dan çok konuşulacak teknoloji kararı: 120 milyon dolar büyüklüğünde… Anlaştılar!
Ekonomi
Riyad’da Mustafa Kemal şovu yapan Ali Koç duysun! Suudi Arabistan'da ihracat yüzde yüz arttı