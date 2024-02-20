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Dünya Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! Güzellik yarışmasına katıldılar
Dünya

Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! Güzellik yarışmasına katıldılar

Yeniakit Publisher
2024-02-20 04:30:00 -
Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! Güzellik yarışmasına katıldılar

Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katılma kararı aldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan'dan Rumi Al-Qahtani isimli genç kız katıldı.

Suudi Arabistan'da ülkeyi yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın uygulamaya soktuğu reform hareketleri yeni bir boyut atladı. Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı.

Suudi Arabistan'da kadınların iş hayatına girebilmesi, araba kullanabilmesi ve sinema ile konser gibi etkinliklere katılabilmesi gibi reform adımlarını atan Veliaht Prens Selman, yeni bir karara daha imza attı.

Tarihte bir ilk

Şeriatle yönetilen ülkede ilk kez bir kadın, güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına katılan Rumi Al-Qahtani isimli genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise "Özgürlük işareti" olarak yorumlandı.

Öte yandan güzellik yarışmasını ise Filipinler adına yarışan Dyan Shane Mag-Abo isimli kadın kazandı.
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