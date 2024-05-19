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Aktüel Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! Araplar çıldırdı: Mayo defilesi düzenlendi... Tüm ülke fena etkilenecek
Aktüel

Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! Araplar çıldırdı: Mayo defilesi düzenlendi... Tüm ülke fena etkilenecek

Yeniakit Publisher
2024-05-19 09:22:00 - 2024-05-19 09:24:47
Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! Araplar çıldırdı: Mayo defilesi düzenlendi... Tüm ülke fena etkilenecek

Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman önderliğinde birçok kural değişiyor. Moda defilesinde, mankenlerin yerine drone kullanan Araplar çıldırdı! Ülke tarihinde ilk kez bir mayo defilesi düzenlendi.

Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal'ın eserlerinin yer aldığı havuz başı defilesinde çoğunlukla kırmızı, bej ve mavi tonlarında tek parça kıyafetler yer aldı.

Kızıldeniz Moda Haftası kapsamında düzenlenen mayo defilesindeki kareler gündeme düştü

AFP'ye konuşan Qanzal, "Bu ülkenin çok muhafazakâr olduğu doğru ama biz Arap dünyasını temsil eden zarif mayolar sergilemeye çalıştık. Buraya geldiğimizde Suudi Arabistan'da bir mayo defilesinin tarihi bir an olduğunu anladık, çünkü ilk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor" dedi.

Faslı tasarımcı, etkinliğe katılmanın bir onur olduğunu da söyledi.

Defile, Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta düzenlenen Kızıldeniz Moda Haftası'nın ikinci gününde gerçekleşti.
AFP'ye konuşan Simacourbe, "Bugün bunu yapabilmek onlar için çok büyük bir cesaret gerektiriyor. Bu cesur adımın bir parçası olabildiğim için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

Vatandaş rıza

Onur duymuş sizde onurmu var batıya eklemlenmis saklabanlar sizi,yapılacak bir şey var onurlu ve imanlı hicaz halkı bunlara baş kaldıracak,bunların burnunu surtecek şeytani oradan kovacak
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