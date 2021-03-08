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Dünya Suudi Arabistan saldırı altında! Yine vurdular
Dünya

Suudi Arabistan saldırı altında! Yine vurdular

İran destekli Husiler Suudi Arabistan’ı hedef almaya devam ediyor. Bugün Yemen’e hava saldırısı kararı alan Suudi Arabistan’a Husiler tarafından balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 00:21:00 - 2021-03-08 00:30:52

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas noktaları balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husiler'in askeri sözcüsü Yahya es-Seri, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilere yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini belirtti.

14 İHA 8 Balistik füze kullandılar

Seri, 8 balistik füze ve 14 İHA'yla düzenlenen saldırıda, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ifade etti.

Son olarak da Seri, "Ülkemize yönelik saldırı ve kuşatma devam ettikçe operasyonlarımız sürecek ve daha da fazla genişleyecek." dedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, bugün sabah saatlerinde, 6 yılı aşkın süredir İran destekli Husiler'in kontrolünde bulunan Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan’dan açıklama

Suudi yetkililerin yaptığı açıklamada, “Bu tür sabotaj eylemleri sadece Suudi Arabistan Krallığı'nı değil, aynı zamanda dünyaya enerji arzının güvenliğini ve istikrarını ve dolayısıyla küresel ekonomiyi de hedef alıyor. Petrol ihracatının güvenliğini, dünya ticaretinin özgürlüğünü ve deniz trafiğini etkiliyorlar." denildi.

Saldırılar, Arap koalisyonunun bir insansız hava aracı saldırısı dalgasının ardından Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırıları başlattığını açıklamasının ardından geldi.

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