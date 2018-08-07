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Suudi Arabistan rest çekti: Kabul edilemez

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin iç işlerine müdahale girişiminin kabul edilmeyeceğini belirten bir açıklama yaptı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:32
Suudi Arabistan rest çekti: Kabul edilemez

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmiyor, iç işlerimize hiçbir müdahale teşebbüsünü de kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bu konuda taviz vermeyeceklerini de vurguladı. Kanada'nın şaşkınlık verici tutumunun, yanlış bilgiler üzerine inşa edildiğini kaydeden Cubeyr, bahsi geçen şahısların, haklarını garanti altına alan yargı sistemlerine uygun şekilde gözaltına alındığını aktardı.

TÜM İLİŞKİLER DONDURULDU

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Suudi Arabistan, dün, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve Kanada'yla tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını ifade etmişti.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:32
  1. Kanada
  2. Suudi Arabistan

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