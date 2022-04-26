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Spor Suudi Arabistan prensi Selman yok artık dedirtti!
Spor

Suudi Arabistan prensi Selman yok artık dedirtti!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a bağlı konsorsiyumun satın aldığı Newcastle United, yaz transfer dönemine damgasını vuracağa benziyor. Siyah-beyazlı kulüp, Manchester United ile sözleşmesi haziran ayında bitecek Paul Pogba'ya kancayı taktı. Prens Selman'ın Newcastle United'ı Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ile de ilgileniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 17:40:00 -
Suudi Arabistan prensi Selman yok artık dedirtti!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a bağlı konsorsiyumun satın aldığı Newcastle United, yaz transfer dönemine damgasını vuracağa benziyor. Siyah-beyazlı kulüp, Manchester United ile sözleşmesi haziran ayında bitecek Paul Pogba'ya kancayı taktı. Prens Selman'ın Newcastle United'ı Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ile de ilgileniyor.

Hedefine İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu koyan, Suudi Arabistan'ın müstakbel kralı Prens Selman'ın yeni oyuncağı Newcastle United, transfer piyasasının altını üstüne getirmeye hazırlanıyor. Newcastle United bu doğrultuda Paul Pogba'ya kancayı taktı.

PAUL POGBA'NIN AKLI DIŞARIDA
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Paul Pogba'ya sezon sonunda sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Newcastle United'ın üç yıllık bir sözleşme düşündüğü Fransız orta sahanın ise Paris Saint Germain, Juventus ve Real Madrid'in tekliflerini daha ciddi değerlendirdiği ifade edildi.

Manchester United Menajeri Ralf Rangnick'in sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladığı Paul Pogba, bu sezon United formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 1 gol 9 asist kaydetti.

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