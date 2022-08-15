Suudi Arabistan Prensi Al-Walid bin Talal'dan olay adım! Servet akıttı, tam 500 milyon dolarlık yatırım

Suudi Arabistan Prensi Al-Walid bin Talal'ın sahibi olduğu Kingdom Holding Co.'nun, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlamasından iki gün önce Rus şirketlerinin hisselerine 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı bildirildi.

Bloomberg'e göre, 18.7 milyar dolar servet sahibi prens, Gazprom, Lukoil ve Rosneft'ten hisse aldı.

Prensin sahibi olduğu Kingdom Holding, 22 Şubat'ta Gazprom'a 1,37 milyar Suudi riyali (yaklaşık 364 milyon $), Rosneft'e 196 milyon riyal (52 milyon $) ve 22 Şubat'tan 22 Mart'a kadar LUKOIL'e 410 milyon riyal (110 milyon $) yatırım yaptı.

Askeri operasyonun başlamasının ardından bu şirketler borsada değerlerinin yarıdan fazlasını kaybetti. Al-Walid ibn Talal'ın yatırım yaptığı şirketler arasında Twitter, Citigroup ve Four Seasons Hotels & Resorts da var