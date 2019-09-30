Suudi Arabistan petrol tesisine saldırının görüntüleri yayınlandı Suudi Arabistan petrol devi Saudi Aramco'ya yönelik saldırının görüntüleri yayınlandı.

Suudi ArabistanVeliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan CBS kanalında yayınlanan 60 Minutes programında açıklamalarda bulundu. Cemal Kaşıkçı cinayeti ve İran'a hakkında değerlendirmelerde bulundu. Programda Suudi Arabistan petrol devi Saudi Aramco'ya yönelik saldırının en net görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde petrol devinin tesislerinin bombalandığı görülüyor. Bilindiği üzere, bu saldırıyı İran destekli Husiler üstlendi ancak ABD ve Suudi Arabistan saldırıdan İran'ı sorumlu tutuyor. İran ise bu suçlamaları reddediyor.

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