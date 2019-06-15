Suudi Arabistan: "Petrol piyasası, yıl sonuna kadar dengelenecek"

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, petrol üreticilerinin yıl sonuna kadar petrol piyasasını dengede tutabileceğini umduğunu söyledi.

G20 üyesi ülkelerin enerji ve çevre bakanları Japonya’nın Nagano Eyaleti’ndeki Karuizawa kasabasında bir araya geldi. Zirvede konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, önümüzdeki senenin petrol piyasası için umut verici olduğunu söyledi. Halid El-Falih, “Önümüzdeki yıl sonuna kadar petrol piyasasının dengeleneceğini umut ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

El-Falih, aybaşında Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonunda (OPEC) petrol arzının kısıtlanması üzerine varılan anlaşmanın uzatılmasının yakın olduğunu söylemişti. Ancak OPEC üyesi olmayan petrol ithal eden ülkeler, petrol üretiminin kısıtlanması hakkında daha fazla görüşme talep ediyor.