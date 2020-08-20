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Aktüel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'deki Husilere ait bir İHA'yı düşürdü
Aktüel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'deki Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:33:05 -
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'deki Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin dün akşam Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdikleri patlayıcı yüklü İHA'yı etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Maliki, olayla ilgili daha fazla bilgi vermedi. Husilerden de konuya dair açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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