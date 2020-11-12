  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu
Aktüel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 22:07:09 -
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere ait 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, son 24 saatte Husilere ait patlayıcı yüklü 3 İHA'nın imha edildiğini belirtti.

Maliki, söz konusu İHA'ların "kasıtlı olarak sivil yerleşim bölgelerine gönderildiğini" kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi heyecanlandıran altın rezervi açıklaması
Gündem

Türkiye'yi heyecanlandıran altın rezervi açıklaması

Kentte bulunan altın rezerviyle ilgili açıklama yapan Ağrı Valisi Osman Varol "Şu ana kadar kanıtlanmış olan rezervin ciddi miktarda artırıl..
ABD’li isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması! Biden'ın yaptığı...
Dünya

ABD’li isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması! Biden'ın yaptığı...

ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasının tarihi bir hata old..
Dünya gündemini altüst eden kare! Tehlike gözler önüne serildi
Dünya

Dünya gündemini altüst eden kare! Tehlike gözler önüne serildi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesi çok konuşu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay