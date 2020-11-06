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Dünya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'deki Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü
Dünya

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'deki Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin fırlattığı 2 İHA'yı düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 04:52:00 -
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'deki Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin fırlattığı 2 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Husilere ait 2 İHA düşürüldü

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerin Suudi Arabistan topraklarına fırlattığı patlayıcı yüklü 2 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmezken, Husilerden de konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

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